«Мы пока все еще без няни»: Анна Хилькевич впервые взяла детей на взрослый день рождения

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Анны Хилькевич появилась фотография в обнимку с мужем и дочками. Таким образом знаменитость показала, что впервые привела детей на взрослую вечеринку.

Анна объяснила, что сейчас у ее малышек нет няни. Поэтому актрисе и ее мужу пришлось взять девочек с собой, когда они собрались на день рождения подруги.

«Так как мы пока все еще без няни, а пропустить день рождения нашей чудесной и талантливой подруги мы пропустить не могли никак, то мы взяли своих малышей на вечеринку, впервые. Мы совсем не знали, как они будут там себя вести, во сколько начнут ныть. Но мы точно знали, что там будет красиво и по-доброму!», – поделилась Хилькевич.

«Кстати, как-то мы ходили к детскому психологу, и она сказала интересную вещь: «Берите детей с собой чаще, они должны понимать, что взрослая жизнь яркая, интересная и насыщенная, она не заключается только в работе и интересах детей, знакомьте их с разными яркими, счастливыми взрослыми, и тогда у них появится дополнительный стимул становиться взрослыми!»», – отметила Анна Хилькевич.

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