«Скоро начнет взрослеть»: Хилькевич восхитилась младшей дочерью в отпуске

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич разместила в личном микроблоге кадры с ее младшей дочерью Машей. Знаменитость растрогало до слез видео с наследницей.

Напомним, у Хилькевич две дочки: Арианна и Мария. Вместе с ними и мужем Артуром Волковым артистка недавно отдохнула в Доминикане.

«Это были непростые, но такие нужные всем нам каникулы. Ведь это время уже не повторится, детки растут, а Машенька, наша волшебная девочка, скоро начнет взрослеть», – отметила Анна.

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«Пишу, и ком в горле. Поэтому оставлю это тут. Быть может когда-нибудь Машенька отмотает сотни тысяч публикаций в ленте ее мамы, и она почувствует ту любовь, которую она дарит этому миру, своим родителям, а мы ей в ответ», – призналась Хилькевич.

Напомним, ранее Анна Хилькевич вместе с семьей устроили дикие танцы на природе во время отдыха в Доминиканской Республике. Муж Хилькевич успел даже прокатиться верхом на актрисе.

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