«Вырвала это все из себя»: Довлатова раскрыла подробности болезненного разрыва Голуб и Белого

Телеведущая Алла Довлатова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла подробности болезненного разрыва актрисы Марины Голуб и актера Анатолия Белого. Он был третьим мужем Голуб.

«Она очень сильная личность. Сильная женщина. Она тогда уехала в Киев. Даже подальше от своей дочери Насти. Вырвала это все из себя. И приехала уже излечившись. Ну, конечно, она его очень любила». Алла Довлатова

Как отметила Алла Довлатова, сама она Анатолия Белого узнала гораздо позже.

«Я с ним познакомилась всего несколько лет назад. Но мы про Марину не говорили. Он пришел ко мне на интервью, но я поняла, что не буду ему задавать этих вопросов. Потому что я не хотела», — заметила Алла Довлатова.

Напомним, что Марина Голуб и Анатолий Белый были в браке 11 лет. Актриса погибла в ДТП в 2012 году.

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