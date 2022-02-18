Умер Борис Невзоров

Известному артисту Борису Невзорову было 72 года.

В эту пятницу, 18 февраля, стало известно о смерти популярного актера Бориса Невзорова. По предварительным данным, причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Соболезнования в связи с кончиной Бориса Невзорова выразила актриса Ирина Коренева.

«Прощай, Боря… Царствие небесное», — написала она на своей страничке в соцсети.

Известно, что несколько часов назад в Сети появились сообщения об отмене спектаклей с участием Бориса Невзорова. А позже пришло и трагическое известие.

О мести и времени прощания с известным артистом будет сообщено позже.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.