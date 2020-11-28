«Время на даче провели очень продуктивно»: 70-летний Борис Невзоров снова станет отцом

Актер Борис Невзоров, которому сейчас 70 лет, в недалеком будущем снова станет отцом. Ребенка ему подарит его возлюбленная Елена. Женщина сейчас беременна. Они познакомились несколько лет назад в Малом театре. Она работает в культурном учреждении бухгалтером.

«Карантин с Леной на даче провел. В нашем Малом театре актеров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо — свежий воздух. И время там провели очень продуктивно. Скоро, до конца года, мы с женой станем родителями!» Борис Невзоров

Отметим, что избранница моложе Невзорова на 25 лет. Как он отметил, судя по животу, у них родится девочка. По словам актера, за его возлюбленной приглядывает хороший врач, так что все должно пройти хорошо. Добавим, что для женщины это будет первенец.

Напомним, что от предыдущих отношений у Бориса Невзорова есть сын и дочь. Всего за его плечами уже три неудачных брака, сообщает «Экспресс-газета».

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