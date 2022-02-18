«Очень красивый наряд»: Клава Кока в неоновых босоножках и платье с асимметрией пришла к Ивану Урганту

Исполнительница Клава Кока разместила в личном микроблоге кадры с «Вечернего Урганта». Знаменитость выбрала яркий наряд для четвертого появления в студии Первого канала.

Певица отдала предпочтение неоновому платью с отрытым плечом. Блондинка собрала волосы в два пучка с растрепанными прядями. Клава надела одну перчатку и туфли в цвет платья.

Кока порадовалась за себя, так как артистка уже в четвертый раз оказалась в гостях у телеведущего Ивана Урганта. Модная блогер и певица пообещала интересную беседу, живое исполнение и веселые конкурсы зрителям вечернего шоу.

«Девчонка-то к успеху пришла. Дружно включаем «Вечерний Ургант» сегодня», — отметила певица в личном микроблоге.

«Ты — гордость! Уже в четвертый раз на «Вечернем Урганте», хотя еще пару лет назад это казалось чем-то недосягаемым! Просто восторг», «Гордость за тебя переполняет», «Очень красивый наряд. Платье и туфельки прям вообще круто смотрятся», «Какая красота!» — восхитились Клавой Кокой поклонники.

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