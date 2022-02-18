«Зеркальная история с другим великим тренером»: Мария Кожевникова заступилась за Этери Тутберидзе

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Мария Кожевникова рассказала об отношении к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Актриса восхищается Этери Георгиевной.

«Великий тренер. Факт! Я много читала в прессе ужасающих публикаций о скандалах и методах. Это зеркальная история с другим великим тренером, но в художественной гимнастике, Ириной Винер. Все рассматривают под лупой и каждое слово интерпретируют в меру своей испорченности», — заявила Кожевникова в личном микроблоге.

Раньше Мария сама занималась спортом. Бывшая гимнастка знает, что такое спортивная борьба и участие тренера в ней:

«Да, раскрою страшную правду, спорт жесток и вообще это процесс нечеловеческих усилий и возможностей 24/7. Спорт беспощаден, он ничего не прощает, так же, как судьи и соперники, ничего и никогда!».

Кожевникова возмущается тем, что иностранные чиновники критикуют Этери Тутберидзе за ее жестокость по отношению к своим подопечным:

«Когда это комментируют иностранные чиновники, то выглядит крайне цинично, после восьми дней насилия и давления на ребенка».

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