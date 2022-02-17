«Разрушил психику 15-летней девочке»: Мария Кожевникова не смогла сдержать эмоций после выступления фигуристок

Исполнительница главной роли в фильме «Батальонъ» Мария Кожевникова поддержала российских фигуристок после подведения итогов на Олимпиаде в Пекине.

Кожевникова порадовалась за свою любимую спортсменку Анна Щербакову.

«Очень рада за свою любимую фигуристку Анна Щербакову. Бог видел, как она этого заслуживает, несмотря на то что я и, наверное, весь мир понимает, что гений, которого никогда не было в фигурном катании, а может, и не быть никогда, — это Камила Валиева», — отметила Кожевникова.

«Но то, что прошла Анюта, все видели, как она задыхалась, но делала все на 200, сколько травм, сколько обстоятельств и обвинений, что недостойна… А она всегда с высоко поднятой головой, не жалея себя, порхала на льду», — заявила актриса в личном микроблоге.

Кожевникова обратилась к тем, кто устраивал многочисленные проверки на допинг для Камилы Валиевой. Мария уверена, что именно из-за этого 15-летняя фигуристка не победила.

«Радуйтесь» все те, кто сломал ребенка, разрушил психику 15-летней девочке, будьте сейчас счастливы, выпейте шампанского и ждите бумеранг, в который я верю! Ваша технология по убийству сегодня сработала, пока все ценители фигурного катания плакали…» — резюмировала Кожевникова.

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