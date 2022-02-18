«На низ хотелось бы добавить объема»: Анна Нетребко выбрала брюки с модным принтом и шубку из экомеха

Исполнительница Анна Нетребко поделилась свежим аутфитом, в котором сочетала несочетаемое.
Стилист сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна рассказала, как артистке можно было улучшить этот образ.
«В образе Анны Нетребко сразу бросается в глаза бейсболка в цвете деним. Она является лишней в этом образе», — отметила стилист.
«Если говорить про обувь, жокейские высокие сапоги в цвете ириски актуальны и являются классикой. Они в принципе неплохо перекликаются с цветом шубы», — добавила специалист.
Дизайн брюк Анны очень понравился фэшн-эксперту. Принт с имитацией кожи рептилии стилист назвала мегатрендом.
«На низ хотелось бы добавить объема. А здесь обтягивающие брюки. Было бы хорошо заменить сапоги на грубые ботинки, чтобы уравновесить объем шубы. И тогда поменять цвет, ближе к черному. Так как колорит у Анны достаточно контрастный. Волосы темные. И на лосинах мы тоже видим черный цвет», — резюмировала модный эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.
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