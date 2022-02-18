«Я за любое ее слово буду благодарна»: Волочкова ответила на критику Сябитовой

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro ответила на критику телесвахи Розы Сябитовой.

«У меня к Ларисе Гузеевой благодарность и большая любовь за ту поддержку в сложнейшие времена моей жизни, когда она не боялась звонить мне. Что касается Розы. Это человек с чувством юмора. Я ее обожаю, что бы про меня не сказали эти женщины. Я за любое их слово буду благодарна». Анастасия Волочкова

Как заметила Волочкова, она интересна публике. «Я звездный сват? Да. Такого безбашенного человека, как я, сложно встретить. Я — человек-ураган. Я же делаю моду всем. Конечно, никто не мог ожидать, что после программы у меня произойдет такое романтическое путешествие. Я могу себе такое позволить. Это стало сенсацией. Самое главное для каналов и для СМИ — это рейтинги. Пока я ньюсмейкер, берегите меня. Я ваш друг и очень вас люблю. Розе привет. Я умею дружить с людьми. Даже если Роза и сказала то, что мне не хочется слышать, я не перестану ее любить», — заметила Анастасия Волочкова.

Ранее Роза Сябитова заявила, что приход Анастасии Волочковой на «Давай поженимся!» сравним с вниманием на час, а позором на всю жизнь. По ее словам, самоутверждается балерина странновато. При этом сама Волочкова заметила, что не понимает, в чем заключается ее позор.

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