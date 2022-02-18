«Чувствую себя хорошо»: 91-летний Иван Краско рассказал, до какого возраста рассчитывает дожить

По словам актера, к нему хорошее отношение в больнице, куда он недавно снова попал.

Актер Иван Краско, которому уже 91 год, заявил, что продолжает лечение в больнице, куда он недавно в очередной раз попал.

«Мне выписывают лекарства, таблетки. Чувствую себя хорошо, да и отношение тут ко мне хорошее. Так что поправляюсь. Сейчас верю — вдруг и правда, до 120 лет смогу жить?!» Иван Краско

Как отметил Иван Краско, в больнице ему ставят капельницы. Это нужно для укрепления сосудистой системы. По словам актера, в больнице врачи не дают ему расслабиться, заставляют шевелиться. Он много времени проводит на различных процедурах, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

больше по теме Иван Краско в свои 91 год попал в больницу Недавно актер переболел коронавирусом.

Ранее стало известно, что Иван Краско угодил в больницу. В последнее время ему стало тяжело ходить. Кроме того, он стал слепнуть.

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