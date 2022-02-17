Иван Краско в свои 91 год попал в больницу

Иван Краско госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщила сиделка 91-летнего народного артиста. Недавно он переболел коронавирусом и перенес микроинсульт. Кроме того, актер стал жаловаться на проблемы со зрением. Оно настолько упало, что Краско перестал узнавать близких и друзей.

«Он в госпитале, с ним все хорошо, просто идет реабилитация», — рассказала сиделка Краско в разговоре с «Комсомольской правдой – Санкт-Петербург».

К слову, недавно актеру вручили награду Книги рекордов России как самому пожилому действующему депутату в стране. По поводу своих болячек он сильно не переживает — переносит все мужественно и все грезит о возвращении в театр.

Актер был в браке с Натальей Шевель. Их союз бурно обсуждался в прессе, так как юная жена Ивана Красно годилась ему во внучки. Экс-возлюбленной артиста всего 31 год.

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