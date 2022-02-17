«Из жалости бывший муж назначил ведущей»: Михаил Терехин нелестно высказался об Ольге Орловой

Адвокат Михаил Терехин с колкими замечаниями обратился к Ольге Орловой.

Бывший муж обвиняет телеведущую в трудоустройстве по блату.

«С каких пор у нас о том, кто доюрист, а кто нет, рассуждают деятели, которые за всю свою жизнь научились только открывать рот под «фанеру» и говорить тем же ртом под ухо редакторское? Как же смешно, что давно позабытую всеми неплохую певицу, которая уже в возрасте, из жалости бывший муж назначил ведущей «Дома-2»… Исключительно за ее талант», — с иронией высказался бывший муж Ксении Бородиной.

Михаил Терехин уверен, что Ольга Орлова и другие телеведущие «Дома-2» выглядели бы хуже на его фоне. Однако юриста так и не взяли на проект.

«Ну вы серьезно? Сидите там и простой люд считаете за лохов, которые не видят очевидных вещей? Посмотрите на Влада Кадони, на фоне которого вы все выглядите нелепо, а что было бы, если б туда пришел еще высокий, умный, мужественный и красивый ведущий? Катастрофа!» — добавил Терехин в личном микроблоге.

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