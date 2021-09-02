«Отфотошопленные старушки»: Михаил Терехин раскритиковал внешность Ольги Орловой

Экс-участник «Дома-2» Михаил Терехин «прошелся» по близкой подруге бывшей жены. Экс-избранник Ксении Бородиной не поддерживает тех, кто пользуется фотошопом.

Терехин отреагировал на заявление телеведущей Орловой о подделках брендовых вещей в гардеробах молодых звезд. Ольга Орлова в своем микроблоге назвала неуважением к себе ношение липовых люксовых сумок и туфель.

Однако бывший муж Ксении Бородиной отметил, что телеведущей должно быть стыдно. Терехин уверен, что Орлова прибегает к фотошопу, чтобы скрыть следы старости. А это, по мнению адвоката, гораздо хуже подделок.

«Она такая же подделка со своим фотошопом. И это намного больший обман, чем фейковые вещи. Есть люди молодые и красивые от природы, но, допустим, у них нет денег на оригинал. При этом ими восхищаются и с подделками. А есть отфотошопленные старушки, обвешанные бриллиантами, которые никому не нужны», — заявил Терехин.

Напомним, ранее экс-возлюбленную Терехина застали в объятиях брутального красавца. Им оказался друг Бородиной — ресторатор и блогер Эрик Авагян, известный как Гриша Эрик.

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