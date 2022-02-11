«Можем давать волю своим творческим порывам»: Анастасия Решетова ответила тем, кто критикует ее стиль

Модель заявила, что ее не задевают плохие слова в свою сторону.

В одной из последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Анастасии Решетовой появилась запись, в которой знаменитость резко ответила хейтерам.

Решетова заявила, что она сама и ее друзья все чаще читают о себе и своем стиле только плохое.

«Проблема наших вечно критикующих СМИ или кого-то наподобие, к примеру, телеграмм-каналов, состоит в невозможности принятия людей со смелым и креативным образом мышления. Многие их публикации буквально пропитаны чрезмерно токсичными, снобистскими и зачастую абсолютно необъективными высказываниями (в том числе, и в мой адрес, и в адрес людей, с которыми я работаю)», — отметила Решетова.

«Благо дело, я не обижаюсь. Я человек понимающий и даже иногда думающий. Я убеждена, что fashion-индустрия (будь то США или Россия) — это именно та площадка, где мы можем давать волю своим творческим порывам, играть со стилем, ну и с вашими нервишками, дорогие телеграмм-каналы», — резюмировала модель.

Напомним, ранее Анастасия Решетова похвасталась трендовым тренчем с сумкой за десятки миллионов рублей.

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