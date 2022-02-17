Ляйсан Утяшева рассказала реальную историю знакомства с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля женаты уже десять лет. Однако звездная пара никогда толком не рассказывала публично историю своего знакомства.

Оказывается, познакомил будущих супругов фигурист Алексей Ягудин. Фигурист пригласил свою подругу детства Ляйсан в Comedy Club, где она и увидела Волю.

«У меня фетиш на тонкие запястья. И я сразу обратила внимание на эту часть тела Паши. Я просто сидела и смотрела на его запястья, даже не слушала, как он выступал», — призналась Ляйсан.

Вообще, Павла Волю называют идеальным семьянином: он успевает не только работать, но и проводить время с женой и детьми. У них подрастают двое детей — дочери Софии шесть лет, а сыну Роберту — восемь. Мальчик вырос активным и общительным ребенком, который очень любит папу и начинает ему подражать.

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