«Это он тебя попросил?»: Утяшева прокомментировала, почему не взяла фамилию Воли

Гимнастка призналась, что ей из-за этого бывает неловко.

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева объяснила в интервью Ирине Шихман, почему она официально не взяла фамилию своего мужа Павла Воли. А звездная пара, напомним, в этом году отметит 10-летие со дня свадьбы.

«Это он тебя попросил?» — шутливо спросила Ляйсан на вопрос Ирины про фамилию. «Нет. А это проблема?» — засмеялась Шихман.

Утяшева призналась, что ей порой неловко из-за того, что у них с Волей разные фамилии. По ее словам, ее часто в аэропорту путают няней.

«Стоит Паша Воля на регистрации, дети на его фамилии. А когда дело доходит до меня, то спрашивают постоянно: «А вы кто? Няня?» — отметила Ляйсан.

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