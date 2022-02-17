«Мы были для него дети»: Водорезова рассказала о вольностях Жука при общении с фигуристками

По словам тренера, наставник был очень прямолинейным по жизни человеком.

Фигуристка и тренер Елена Водорезова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о домогательствах наставника Станислава Жука к своим спортсменкам.

«Он был такой прямолинейный человек. Не мог обходить углы. В основном, с руководством. Его обвиняли в приставаниях к спортсменкам, но он не мог. Во всяком случае с теми, с кем мы катались, — ничего не было. За ним водилось, что он выпивал. Скрывать уже невозможно это все. Все об этом знают. Может, при таком поведении больше вольностей». Елена Водорезова

Как отметила Водорезова, к ней приставаний со стороны Жука никогда не было. «Мы были для него дети. Может быть, с другими спортсменками что-то и было. Я не берусь судить его. Были слухи о нашем романе. У меня по этому поводу мама очень переживала. Жук оставался одно время вообще без средств к существованию. Его лишили даже военной пенсии», — заявила Елена Водорезова.

Напомним, что Станислав Жук остался не у дел в фигурном катании в начале девяностых годов. Его обвиняли в домогательствах к фигуристкам.

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