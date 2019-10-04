Роднина заявила, что Татьяна Тарасова — не ее настоящий тренер

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», что тренер Татьяна Тарасова — не ее настоящий тренер. Ее, как она считает, воспитал Станислав Жук.

«Для меня тренер один – это Жук. Татьяна Анатольевна воспитала и подготовила много спортсменов. Но я к ней пришла не как к тренеру. Для других ребят, для того же Леши Ягудина, она, наверное, действительно тренер. Так и тренер Жук, наверное, может сказать, что у него было очень много учеников, но работать интереснее всего ему было со мной. Если мне говорят, что у меня какой-то характер. Могу сказать, что во многом этот характер воспитал он. Он воспитал во мне партнера и соперника», — заявила Ирина Роднина.

Она отметила, что уходила очень тяжело много лет назад от Жука к Тарасовой. «Стала понимать, что стала хуже делать элементы. Он всегда мне говорил: «Только дурак делает одну и ту же ошибку дважды», — заявила Ирина Роднина.

Ранее фигуристка отмечала, что с Тарасовой они никогда не конфликтовали. Просто у той, как она говорила «вздорный характер», что и приводило к некоторым проблемам при общении.