Еще один сын королевы угодил в скандал: полиция завела дело на благотворительный фонд принца Чарльза

Руководство фонда предлагало помощь в получении наград и британского гражданства.

Полиция Лондона завела дело на благотворительный фонд принца Чарльза. Стало известно, что руководство фонда предлагало подданному Саудовской Аравии помощь в получении наград и британского гражданства.

«Это связано с сообщениями в СМИ, согласно которым одному саудовцу было предложено оказать помощь ради получения наград и подданства», — передает заявление полиции BBC.

больше по теме Стало известно, как пройдет коронация принца Чарльза Елизавета II официально назвала преемников на британский трон.

Фонд заверяет, что принц Уэльский не имеет к этому никакого отношения. Скандал начался еще в сентябре прошлого года, когда бывший личный помощник принца Чарльза и директор его фонда помог саудовскому бизнесмену Махфузу Мареи Мубараку бин Махфузу получить орден Британской империи. За это миллионеру пришлось пожертвовать более 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.