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Приехал к дочке в Штаты? Козловский подловил Оду Валентину в платьице бэби-долл, когда та открывала подарки

Актер поделился серией снимков с дочерью-именинницей.

Приехал к дочке в Штаты? Козловский подловил Оду Валентину в платьице бэби-долл, когда та открывала подарки
Данила Козловский и Ольга Зуева. Фото: Globallookpress.com

Данила Козловский в своем микроблоге поделился редкими снимками с дочкой Одой Валентиной. И, как оказалось, не зря. Малышка отметила свое двухлетие. По этому случаю ее звездный отец и опубликовал серию редких снимков с именинницей, включая и фото, которые были сделаны в доме модели Ольги Зуевой в Штатах. Именно там, за океаном, появилась на свет дочка Данилы. Кстати, с мамой своего первенца Козловский успел расстаться.

Дочка актера Данилы Козловского - Ода Валентина
Данила Козловский с дочкой Одой Валентиной. Фото: Instagram.com/danilakozlovsky

В одном из своих интервью Данила Козловский признался, что отцовство изменило его. Он не ожидал, что появление ребенка так скажется на его самоощущении. На прогулки с дочкой актер может отправиться и без Ольги Зуевой. Вот таким милым снимком в лучах солнца поделился бывший возлюбленный манекенщицы в своем микроблоге.

Дочка актера Данилы Козловского - Ода Валентина
После каши можно полакомиться тортиком с клубникой. Фото: Instagram.com/danilakozlovsky

Крохе на днях исполнилось два годика. По этому случаю для малышки испекли тортик с клубникой и взбитыми сливками. Ода Валентина задула две маленькие свечки и полакомилась десертом. Но сначала она съела овсянку. Праздник праздником, а завтрак по расписанию.

Дочка актера Данилы Козловского - Ода Валентина
Дочка Ольги Зуевой получает подарки. Фото: Instagram.com/danilakozlovsky

Друзья Ольги Зуевой подарили Оде Валентине гору подарков. И малышка сама их распаковывала, сидя на ковре в розовом платьице под фламинго с воротничком «Клодин». Скорее всего, презент кроха получила и от своего отца Данилы Козловского.

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