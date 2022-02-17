«Сразу 20+, верните прежнюю»: Мария Горбань сменила цвет волос, но не всем поклонникам понравилось

35-летняя актриса Мария Горбань в Instagram регулярно делится с поклонниками новостями из жизни. На этот раз красотка из сериала «Кухня» продемонстрировала результат похода в салон красоты.

«Как вам мой новый цвет?», — спросила девушка у фолловеров.

В комментариях мнения на этот счет разделились. Кому-то захотелось отыграть назад, чтобы Мария вернула свои русые волосы, некоторым, что называется, зашло преображение. В общем, как всегда, появились мнения «за» и «против».

«Честно? По-моему старит», «Белые пряди около лица чуток старят все-таки, надеюсь не обидела, а так симпатично как обычно!», «Ой нет, сразу 20+, верните прежнюю», «Красивая девушка», «Цвет огонь», «Мне кажется, Вам любой цвет подойдет. А так, конечно, очень красиво», «Так ничего не изменилось», — обсуждают видео фолловеры.

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