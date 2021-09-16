«Маленький путешественник»: Мария Горбань поделилась кадрами первого полета сына Нилана

Жена кинооператора Кирилла Зоткина вернулась с семьей в Москву.

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Марии Горбань появилась запись, в которой знаменитость показала первый перелет сына.

Напомним, Горбань рожала в одной из частных клиник Майами. После появления сына Нилана Мария продолжала оставаться в США. Прошло чуть более месяца, и актриса вместе с сыном отправились в путешествие на самолете.

Мария сообщила, что приземлилась в Москве. Теперь сын Горбань увидит Россию собственными глазами. К слову, малыш без труда перенес первый в своей жизни полет на самолете.

«Маленький путешественник», — подписала видео с сыном Горбань.

Возлюбленная кинооператора Кирилла Зоткина показала костюмчик сына песочного цвета. Малыш сладко спал на борту самолета. Мария запечатлела маленькие ножки Нилана и вид на облака из иллюминатора.

«Идеально», — ответила Горбань на вопрос, как сын перенес полет.

Напомним, ранее Мария Горбань вышла на прогулку в принтованном платье с лифом наружу. Стилист похвалила артистку за модный выбор.

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