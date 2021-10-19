«Каждый шаг дается с трудом»: директор Ивана Краско рассказал последние новости о состоянии актера после инсульта

Вячеслав Смородинов также ответил на вопрос Teleprogramma.pro, готов ли 91-летний актер полноценно вернуться в профессию.

На днях 91-летний народный артист России Иван Краско появился на вручении 29-й Царскосельской художественной премии, прошедшей накануне дня лицеиста в городе Пушкине. Награда вручается за вклад в отечественную культуру.

В кулуарах премии Иван Иванович пообщался с актрисой Светланой Крючковой. В какой-то момент звезда фильма «Большая перемена» даже присела к Ивану Ивановичу на колени.

«Почему мы до сих пор не пара?» — поинтересовался кто-то из гостей мероприятия. В ответ на это Крючкова лишь погладила своего коллегу и пожелала ему здоровья.

Свидетельствует ли игривое настроение Ивана Ивановича о том, что он полностью восстановился после перенесенного инсульта и готов вернуться в профессию? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к директору Ивана Краско Вячеславу Смородинову.

— Вячеслав, как сейчас себя чувствует Иван Иванович?

— Пока неважно. И каждый шаг дается ему с большим трудом. Когда он поднимается по лестнице, у него скачет давление, темнеет в глазах. Ивану Ивановичу тяжело обходиться без посторонней помощи. Я советую артисту бросать театр. И думаю, что он согласится с нами. Пока же восстановление проходит довольно тяжело.

— Но, наверняка, Иван Иванович не хочет оставлять сцену, противится такому шагу…

— Когда все только случилось, Иван Иванович сказал: «Я не брошу театр ни в коем случае. Это моя жизнь, таблетки и пилюли для меня». Но теперь я думаю, что он изменит свое мнение. По крайней мере, пока Иван Иванович молчит. А молчание – это знак согласия.

Но 18 октября Иван Краско играет в спектакле «Я вернулся в мой город» в театре Комиссаржевской. Он выходит в конце постановки на несколько минут. Но там крохотная роль. В этой постановке Иван Иванович, скорее всего, продолжит играть. Просто у него есть спектакли, где он практически не уходит со сцены. Вот с ними все гораздо сложнее.

— В недавнем интервью вы рассказывали нам, что актер будет проходить реабилитацию…

— Да. Он проходил в реабилитацию в сороковой больнице в Сестрорецке. Там актер пробыл две-три недели. Ему делали процедуры, массажи, он ходил на тренажеры. После этой реабилитации Ивану Ивановичу стало значительно лучше.

— Но надежды на полное восстановление пока не оправдались?

— Свою роль играет и возраст. И, как сказали врачи, это все-таки второй инсульт. Они увидели у актера следы прошлого инсульта.

У Ивана Ивановича тогда в глазах потемнело. Он упал на диван. Но артист никак не подумал, что это инсульт. Бывшая супруга увидела, что ему поплохело. Да и потом, Иван Иванович перенес коронавирус, после чего он начал хуже ходить, ухудшилась память, стал больше уставать. Но при этом он не унывает.

Ведущий Андрей Максимов сказал на Царскосельской премии: «Иван Иванович, если вы созрели, то можете пройти к микрофону». На что Краско ответил: «Андрей, я уже, скорее, перезрел». Так что актер относится ко всему с юмором и в любой ситуации умудряется шутить.

Напомним, в конце августа Иван Краско был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр Алмазова с подозрением на инсульт. Некоторое время артист находился в реанимации.

Ранее Вячеслав Смородинов рассказывал Teleprogramma.pro о разговоре с актером. Тогда Иван Краско признался, что почувствовал резкий удар в голову, как будто ударили кувалдой. В этот момент в глазах у актера потемнело, его нога потяжелела.

Иван Краско пытался передвигаться, но на это почти не оставалось сил. Потом актеру становилось все хуже и хуже. В итоге Ивана Ивановича увезли в Центр Алмазова, где он провел больше двух недель. Сейчас актер предпринимает попытки вернуться к полноценной жизни.

А Teleprogramma.pro желает Ивану Краско скорейшего выздоровления!

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