Дело закрыто: принц Эндрю мог откупиться от женщины, которая обвиняла его в изнасиловании

Принц Эндрю мог откупиться от женщины, которая обвиняла его в изнасиловании. Сын британской королевы заплатит 16 миллионов долларов американке Вирджинии Джуффре в качестве отступных. Такую сумму назвала газета Daily Telegraph.

Напомним, американка обвиняет герцога Йоркского в сексуальном насилии над ней в трех разных случаях в период ее несовершеннолетия. Она утверждает, что он знал, что она была заложницей Джеффри Эпштейна.

В январе 2022 года Букингемский дворец объявил, что военные титулы и королевские обязанности принца Эндрю с него сняты. Также он не может использовать титул «Его Королевское Высочество».

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