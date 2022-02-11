10-й сезон «Склифосовского»: первые кадры со съемок
Видео
Как приготовить полезные синнабоны с маком
Видео

Состригла волосы: как выглядела Евгения Брик с короткой стрижкой на своих последних фото

Еще в июне 2021 года жена режиссера Валерия Тодоровского ни с того ни с сего постриглась.

Состригла волосы: как выглядела Евгения Брик с короткой стрижкой на своих последних фото
Евгения Брик. Фото: Instagram.com/evgeniabrik

Еще в июне 2021-го Евгения Брик неожиданно сменила имидж, полностью обновив облик. Такое перевоплощение многие поклонники приняли на ура! Почитатели писали актрисе комплименты, заверяя, что с короткой стрижкой жена режиссера Валерия Тодоровского стала еще краше, ярче. Никто не мог предположить, что спустя каких-то восемь месяцев Евгении не станет. Пока известно лишь то, что актриса скончалась после долгой болезни, какой именно, близкие молчат.

У Евгении Брик осталась 12-летняя дочка Зоя. Только в сентябре актриса отпраздновала 40-летие. Тогда она устроила себе мини-путешествие в Венеции. Актриса светилась от счастья, выглядела цветущей… А спустя полгода — как гром среди ясного неба! Болезнь… Еще летом жена режиссера Валерия Тодоровского показала свою прическу: некогда густые шикарные локоны сменила по-мальчишески очаровательная стрижка.

Актриса Евгения Брик
Евгения Брик состригла свои шикарные локоны, полностью обновив имидж. Фото: Instagram.com/evgeniabrik

Ну а поклонники не смогли оставить без внимания, что Евгения постройнела. «Очень худенькая, не надо», «Женечка, просто удивительный образ! Как же тебе идет! Красота!», «Что такое? Еще минус пять килограммов?», «Можно спросить, это для роли вы подстриглись?», «С такой стрижкой минус 10 лет», — писали фанаты.

Актриса Евгения Брик
Евгения Брик сделала короткую стрижку. Фото: Instagram.com/evgeniabrik

«Как же хорошо, когда дочь любит и умеет фотографировать. Бери любую фотографию, сделанную Зоей, и помещай без всяких обработок, точно не прогадаешь. Если смотреть на меня ее глазами, то мне идет любая прическа, я всегда молодая и самая лучшая. Абсолютно все дети так видят своих мам, это и есть удивительная, высшая сила любви и приятия», — писала Евгения Брик.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Валерий ТодоровскийНовости googleУмерла Евгения Брик