Состригла волосы: как выглядела Евгения Брик с короткой стрижкой на своих последних фото

Еще в июне 2021 года жена режиссера Валерия Тодоровского ни с того ни с сего постриглась.

Еще в июне 2021-го Евгения Брик неожиданно сменила имидж, полностью обновив облик. Такое перевоплощение многие поклонники приняли на ура! Почитатели писали актрисе комплименты, заверяя, что с короткой стрижкой жена режиссера Валерия Тодоровского стала еще краше, ярче. Никто не мог предположить, что спустя каких-то восемь месяцев Евгении не станет. Пока известно лишь то, что актриса скончалась после долгой болезни, какой именно, близкие молчат.

У Евгении Брик осталась 12-летняя дочка Зоя. Только в сентябре актриса отпраздновала 40-летие. Тогда она устроила себе мини-путешествие в Венеции. Актриса светилась от счастья, выглядела цветущей… А спустя полгода — как гром среди ясного неба! Болезнь… Еще летом жена режиссера Валерия Тодоровского показала свою прическу: некогда густые шикарные локоны сменила по-мальчишески очаровательная стрижка.

Ну а поклонники не смогли оставить без внимания, что Евгения постройнела. «Очень худенькая, не надо», «Женечка, просто удивительный образ! Как же тебе идет! Красота!», «Что такое? Еще минус пять килограммов?», «Можно спросить, это для роли вы подстриглись?», «С такой стрижкой минус 10 лет», — писали фанаты.

«Как же хорошо, когда дочь любит и умеет фотографировать. Бери любую фотографию, сделанную Зоей, и помещай без всяких обработок, точно не прогадаешь. Если смотреть на меня ее глазами, то мне идет любая прическа, я всегда молодая и самая лучшая. Абсолютно все дети так видят своих мам, это и есть удивительная, высшая сила любви и приятия», — писала Евгения Брик.

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