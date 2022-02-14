«Маечка маловата»: Каменских не смогла скрыть фигуру в бикини, натянув на плечи сетчатый лонгслив

Певица Настя Каменских давно не баловала онлайн-публику снимками в бикини. Оказалось, что звезда с головой ушла в работу, и ей даже некогда было перевести дух. Но в выходные она смогла найти свободное время и вышла в Сеть, запостив отпускное фото.

«Неделя настолько была полна дел, что даже нет времени сделать новые фотки, поэтому заряжаю себя теплыми старенькими отпускными», — подписала кадр Каменских.

На снимке с пляжа в Мексике, где отдыхала Каменских в новогодние каникулы, она позировала в своем оригинальном купальном комплекте – бикини и сетчатом кроп-лонгсливе поверх него.

Мнения в комментариях по поводу снимка разделились. Кто-то усыпал звезду комплиментами, а некоторым не понравилось, что Каменских предстала в бикини. «Маечка маловата», — заметил кто-то из фолловеров.

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