«Почему все такие невнимательные?»: в Сети обсуждают фото глубоко беременной Василисы Володиной

Василиса Володина много лет была коллегой Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой на «Давай поженимся!» в эфире Первого канала. С телерадаров она пропала в 2020 году, когда началась пандемия. А вот вернуться в проект уже не смогла, как бы ни хотела.

Сейчас экс-телесваха занимается своим бизнесом вместе с супругом Сергеем Володиным и в преддверии Дня Святого Валентина решила поделиться снимком, на котором позирует в объятиях мужа с большим животиком – на снимке она глубоко беременная.

Снимок сделан в 2014 году, и телеведущая предупредила об этом подписчиков постскриптум. Только многие пропустили эту строчку и принялись поздравлять ее с третьей беременностью – у четы Володиных есть 20-летняя дочь Виктория родилась в 2001 году и шестилетний сын Вячеслав. Под нашумевшей фотографией – сотни комментариев.

«Хорошо, что есть Р.S., а то я подумала, что что-то пропустила. Фото супер», «Василиса, Вас поздравлять?!», «Люди… читайте вы пост…почему все такие невнимательные?», «Василиса! От всей души рада за вас и вашу семью», «Здорово! В хорошей семье должно быть много детей», «Ждете третьего?», «Люди! Это фото 2014 года!!! Василиса об этом написала внизу в посте!», — обсуждают фото Володиной пользователи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!