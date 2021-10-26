Василиса Володина высказалась после появившихся слухов о ее возвращении на «Давай поженимся!»

Как отметила звездный астролог, сегодня она очень редко общается с прессой.

Астролог Василиса Володина в беседе с порталом Teleprogramma.pro высказалась после слухов, якобы она может снова появиться в эфире программы «Давай поженимся!».

«Я за последнее время давала интервью узкому количеству людей. Бывает, что просто из соцсетей дергают информацию обо мне». Василиса Володина

Как отметила Василиса Володина, ей бы не хотелось снова говорить о программе «Давай поженимся!» и об одной из ее ведущих — Ларисе Гузеевой, которая недавно перенесла коронавирус.

«Я не готова комментировать ситуацию с возвращением на программу «Давай поженимся!». Вообще, все что связано со здоровьем Ларисы Гузеевой, я не хочу комментировать. Простите, пожалуйста», — заметила Володина.

Василиса Володина покинула программу «Давай поженимся!» в 2020 году вскоре после начала пандемии коронавируса. Она боялась, что может подхватить опасный вирус и была готова работать только дистанционно.

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