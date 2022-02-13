«Лучшее только начинается»: Стефания Маликова похвасталась праздничным тортом ко дню рождения

Среди последних публикаций личного микроблога Стефании Маликовой появилась фотография праздничного торта. Таким способом знаменитость поздравила себя с днем рождения.

Дизайнер Стефания Маликова отметила, что в 22 года все только начинается. Поэтому на торте Стеши красовались ракета и надпись «Твори что-угодно, что сделает тебя счастливой».

«Все самое лучшее только начинается!», – написала Стефания в личном микроблоге.

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«Это точно! С днем рождения!», «С днем рождения, красавица! Будь самой счастливой», «Ты лучик солнышка!», «Пусть сбудутся все самые заветные желания, а все запланированное будет в тысячу раз лучше», «Красивая, нежная, светлая девочка!», «Светите и сияйте! Вы заслуживаете этого», «С днем рождения, малышка!», – поздравили Стешу поклонники, а также ее тетя Инна Маликова и жена певца Мота.

Напомним, ранее Стефанию Маликову поздравили папа и младший братик. Дмитрий Маликов напомнил дочке, какой она была в подростковом возрасте.

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