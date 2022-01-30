«С днем рождения, Дима!»: Стеша Маликова с братиком поздравили отца

Старшая дочь Дмитрия Маликова опубликовала в Stories личного микроблога кадры с домашних посиделок с семьей и друзьями. Знаменитости праздновали день рождения отца Стеши Маликовой.

Дизайнер Маликова в белоснежном вязаном платье поднесла имениннику торт со свежей малиной и горящими свечками. Маркуша, так Стеша зовет маленького брата, встал на стул. Малыш хотел помочь папе задуть свечи на праздничном торте.

В итоге вся семья Маликовых вместе с друзьями спели для Дмитрия поздравительную песню. После чего Маликов вместе с женой и детьми наконец загадал желание и задул свечи.

«С днем рождения, Дима! С денем рождения тебя!», – ласково пропела наследница композитора.

Младший брат с восторгом подпевал сестре и хитро потирал ручки при виде ароматного торта с малиной. Марк не отставал от Стеши. Маленький модник нарядился в джемпер с белой рубашкой. А его сестра дополнила силуэтное платье круглыми серьгами со стразами.

Напомним, ранее Дмитрий Маликов показал другой праздничный торт с изображением самого себя.

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