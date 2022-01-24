«У меня такой вид стервы и злюки»: преобразившаяся Алена Апина в джинсах клеш появилась на публике

Певица пришла на премьеру сериала «Ночные вызовы». Она рассказала, как провела Новый год, корреспонденту сайта Teleprogramma.pro.

Алена Апина является популярной исполнительницей. Она раньше выступала с группой «Комбинация». В последние годы артистка время от времени посещает мероприятия и выступает на сцене.

Но последние месяцы она почти не появлялась на публике. 57-летняя звезда оказалась в больнице и лишь недавно врачи отпустили ее домой. 24 января она вышла в свет, появившись на премьере сериала «Ночные вызовы».

Примечательно, что Апина облачилась в рубашку песочного цвета и джинсы клеш. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Певица сделала неброский макияж и укладку с легкими кудрями. Она восхитила многих коллег своим помолодевшим видом. Корреспонденту сайта Teleprogramma.pro артистка поведала, как прошел ее Новый год.

«Новый год провела на работе. 2 января был сложный день. Пришли промоутеры музыканты. Потом лежала в больнице. Но сейчас чувствую себя хорошо», — поделилась Алена.

В последнее время в мире часто обсуждают истории с домогательствами. Спустя годы жертвы решаются рассказать о случившемся. Но певица призналась, что с домогательствами не сталкивалась.

«У меня такой вид стервы и злюки, что не рискнут подойти. А если это было взаимно, то я шла навстречу. Был флирт», — сказала она.

На премьере захватывающего сериала также появились и другие звезды: Денис Шведов, Светлана Бондарчук, Александр Носик и Даниил Белых.

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