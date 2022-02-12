Важная дама: Ксения Собчак в модных шапке и ботинках позировала на леднике Перито-Морено

Телеведущая отправилась в далекое путешествие с возлюбленным и друзьями.

Жена Константина Богомолова разместила в личном микроблоге фотографию с ледника Перито-Морено в аргентинской провинции. Ксения Собчак утеплилась и фотографировалась с лицом настоящей бизнесвумен.

Собчак выбрала для путешествия шапку бини морковного цвета и очки с оправой «кошачий глаз». Эти аксессуары Ксения подобрала к мятному свитеру с широкими рукавами-лапшой и белоснежной рубашке в голубую полоску.

Собчак дополнила образ джинсами с высокими манжетами и бордовыми носками с грубыми ботинками.

Ксения позировала, закинув одну ногу на другую. При этом телеведущая обнимала конечность и важно смотрела вперед.

«Есть живой интерес к людям. И ничего интереснее людей в мире я не знаю. Наблюдать, изучать, стараться понять мотивы поступков, раскрывать ложь, лучше понимать себя – ради этого я и есть в профессии. Мой стиль — это купить квартиру жертве секты из своего фильма», – оправдалась Ксения за отсутствие у себя эмоциональности.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.