«Умеет выглядеть стильно»: Собчак в вязаной юбке-лапше и грубых ботинках предстала на публике

Ксения Собчак является известной журналисткой. Она с юных лет стала работать на телевидении. И если раньше блондинка часто носила мини-юбки и провокационные наряды, то теперь ее стиль изменился.

Она отдает предпочтение ретро образам, а также необычным фасонам и элегантным костюмам. Поклонники считают, что после свадьбы с Константином Богомоловым звезда похорошела.

Не так давно отпуск Собчак провела в Аргентине, где носила как шорты, так и пуховики. А вот на днях она посетила праздник Оксаны Садовник, с которой попала в ДТП в прошлом году.

Телеведущая помогла ей открыть фотостудию, о которой мечтала девушка. На публике Ксения предстала в вязаной юбке-лапше и трикотажном жакете с поясом. Монохромный лук дополнили трендовые ботинки на толстой подошве.

Поклонник осыпали Собчак комплиментами. Многие отметили, что ей идет нежный цвет сливок. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Алина Берри.

«Ксения Анатольевна ~ fashion герой моего детства! Как сейчас помню ее книгу, где она рассказывает о своем гардеробе и предлагает всем не носить капроновые носочки с короткими брюками. Она умеет выглядеть стильно, представительно, с иголочки, чего только стоят лучки из ее Инстаграм. Но как и у каждой женщины бывают не лучшие образы. В целом на фото на ней классный костюм: вязаная юбка-лапша и трикотажный жакет с поясом-ниточкой — все такое уютное. Чтобы образ смотрелся современно — грубые ботинки, а чтобы дорого и стройнило — все подобрано в монохроме. Но как человек работающий в итальянском бренде солнцезащитных очков и оправ, я бы предложила выбрать другую медицинскую оправу. Так как эта садиться на „щечки“ когда Ксения улыбается, и слишком сильно выдается за границы лица — эффект не для этого образа. Мой вердикт — образ стильный, но эту оправу долой», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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