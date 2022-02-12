«Так храпит, трактор «Беларусь» отдыхает»: Анастасия поделилась подробностями жизни с Владимиром Зудиным

Исполнительница Анастасия раскрыла секрет, почему вернулась к пятому мужу и снова стала его официальной женой.

Артистка отметила, что никогда не вела насильно возлюбленных к дверям ЗАГСа. Однако певица замужем уже за седьмым избранником. К слову, Анастасия дважды выходила замуж за бизнесмена Владимира Зудина.

От него Анастасия уходила к коллеге Юлиану, с которым дружила 27 лет. В какой-то момент Анастасия решила, что должна стать женой певца. А Юлиан видел на гастролях в Сочи, как Анастасия заботится о нем и захотел жениться на исполнительнице.

Вот только два сильных характера не смогли постоянно находиться вместе. И Анастасия поняла, какую ошибку совершила, уйдя от Владимира Зудина.

К слову, Анастасия вернулась к бывшему мужу и повторно стала его женой. А с Юлианом артистка продолжает дружить.

Анастасия заявила, что Владимир Зудин умеет находить подход к строптивым личностям. Артистка совсем не ссорится с мужем. Однако спит пара раздельно.

«Он так храпит, трактор «Беларусь» отдыхает», – объяснила Анастасия в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

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