«Для меня развод — незаживающая рана»: Юлиан высказался после расставания с певицей Анастасией

Как отметил музыкант, ему до сих пор очень непросто.

Певец Юлиан заявил, что до сих пор переживает по поводу своего расставания с женой исполнительницей Анастасией. По его словам, от развода он не может оправиться до сих пор.

«Для меня развод с Настей – незаживающая рана, которая продолжает кровоточить. Я переживал, так как хотел обрести с Настей настоящее счастье, крепкую семью. Но в конечном итоге мы поняли, что наша семейная жизнь не складывается».

Юлиан

Как отметил исполнитель, после расставания они при встречах продолжали ссориться и долго не могли найти общий язык. В то же время сейчас наступило потепление отношений. Юлиан, к примеру, обязательно поздравит некогда любимую женщину с Новым годом.

Ранее музыкант отмечал, что 2020 год стал для него очень тяжелым. Из-за технических проблем он закрыл свою интернет-радиостанцию. Она работала с 2006 года. Сейчас он активно развивает свое кафе в Суздале. В этот город приезжает много туристов и заведение процветает, сообщает «Собеседник».

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