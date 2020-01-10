Юлия Ауг вступилась за Петрова, «который отобрал все роли у других артистов»

По словам актрисы, ее коллега - умный, трудолюбивый и целеустремленный человек.

Актриса Юлия Ауг вступилась за своего коллегу Александра Петрова. В последнее время звезду картины «Вторжение» обвиняли хейтеры и некоторые подписчики, что он забрал себе все самые лучшие роли в кинематографе. И действительно актер снялся за несколько лет почти во всех самых популярных фильмах – «Текст», «Гоголь», «Анна», «Герой», «Вторжение». Весной 2020 года Петров появится на экранах в фильмах «Лед-2» и «Стрельцов».

По словам Юлии Ауг, Александр Петров честно заслужил все главные роли. Его она назвала трудолюбивым, умным, настойчивым и целеустремленным человеком.

«Удачи ему и терпения. Очень люблю. И очень рада за него!» — заметила она.

Поддержала талантливого актера и кинокритик Мария Безрук. Она отметила, что этот артист — большой профессионал и труженик, у которого многим есть чему поучиться. По ее словам, слава не пришла к Петрову внезапно. Он много работал, в том числе и над собой, чтобы его заметили.

Она считает, что сегодняшнему поколению нужен именно такой герой, поэтому режиссеры и рвут актера на части. Как добавила кинокритик, ей всегда интересно наблюдать за внутренней работой Александра Петрова, сообщает «Комсомольская правда».