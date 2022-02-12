«Ей же нужно насосаться»: Татьяна Толстая сравнила Ксению Собчак с пиявкой

Автор романа «Кысь» Татяьна Толстая рассказала, как относится к Ксении Собчак.

Толстая на собственном YouTube-канале отметила, что Собчак любит опаздывать. Татьяна Толстая назначила телеведущей встречу. При этом Собчак пришлось ждать 30 минут. Писательница завуалированно намекнула, что тем самым жена Константина Богомолова показала свое неуважение к ней.

«У меня начисто отсутствует обидчивость такого рода. Я пришла в зоопарк ждать, пока проснется лиса, лежащая пыльным мешком в углу. Ну, подождем, посмотрим. Мы же пришли понаблюдать за ее привычками в дикой природе. Даже жалко было, что всего полчаса. Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели. Нам жалко, что ли? Отметили ее к нам отношение. Не говоря о том, что она переносила встречу раз пять. Ее дела важнее наших. Окей, я это поняла», – заявила Татьяна Толстая.

Зато Толстой нравится, как Собчак берет интервью. Татьяна Никитична сравнила Ксению с пиявкой.

«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится. Человек обычно думает: «Боже, что я делаю с бедным подопытным». Она — нет. Совершенно не волнуется. Это удивительно ценно!», – оценила журналистские способности Ксении Собчак писательница во время YouTube-программы SRSLY.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.