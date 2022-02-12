«Переименую в «мразоту»»: Анна Хилькевич обиделась на Стаса Ярушина

Коллеги приняли участие в шоу «Я тебе не верю».

Исполнители главных ролей в сериале «Универ» Анна Хилькевич и Стас Ярушин поссорились на глазах у телеведущего Азамат Мусагалиева.

Анна Хилькевич дружит с коллегой Стасом Ярушиным. Жена бизнесмена Артура Волкова считает артиста принятым и отзывчивым человеком. Однако Хилькевич не отрицает, что у Ярушина сложный характер.

Оба артиста участвовали в проекте «Звезды в Африке», где Стас Ярушин постоянно пытался навязать героям свое мнение. А теперь Анна Хилькевич убедилась в сложности характера актера в шоу «Я тебе не верю».

Ярушин обманул Хилькевич на одном из этапов программы.

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«Ты мне правду сказал? По-дружески, махнемся? А я проверю сейчас. Если ты сделал такой ход, то я удалю номер… Нет, не удалю! Переименую в «мразоту» — как ты себя сам называешь», – заявила Анна.

Стас и правда обманул актрису. Поэтому Хилькевич выполнила обещанное.

«Фу, отвратительный человек. Не верьте ему никогда», — заявила Анна в эфире шоу «Я тебе не верю» на ТНТ.

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