Анна Хилькевич чуть не попала в ДТП во время отдыха в Доминикане

Актриса вместе с мужем и детьми решила переехать из одного отеля в другой.

С российской актрисой Анной Хилкевич во время отдыха в Доминикане могла случиться трагедия.

15 января артистка рассказала в Instagram, что они с мужем и детьми решили переехать с одной части острова в другую, так как ей не понравилось море. Семья загрузилась в машину и поехала из одного отеля в другой, но эта поездка стоила Анна большой нервотрепки.

«Машина была прям, мягко говоря, не очень. Без ремней безопасности и детских кресел. Но даже это не главное. У нас с мужем случилась паника! Водитель стал засыпать на ходу», — пишет актриса в «сториз». «Мы реально испугались. Английского водитель не знает, как впрочем 70% местных. Машина виляла, он очень поздно притормозил перед авто, а потом вовсе стал закрывать на ходу глаза. На высокой скорости по трассе!»

Хилькевич попросила шофера остановиться и судорожно набрала в переводчике в смартфоне фразу, что пассажиры беспокоятся за состояние водителя. Она предложила, чтобы за руль сел ее муж, а уставший мужчина отдохнул бы.

«На что он ответил, что он в порядке. И оставшиеся 22 минуты мы не спускали с него глаз. Выйти из машины на пустой трассе в незнакомой стране с детьми мы не могли…» — продолжила историю Анна. «Добрались. Артур, правда, зачем-то дал нашему спящему водителю «на чай» в конце. Благодарочка, что без инцидентов, видимо».

Актриса спросила у своих подписчиков, как бы они поступили в такой ситуации.

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