На прогулке: Володина отметилась в разбеленно-лавандовых джоггерах со стеганой сумочкой Chanel

Лавандовый оттенок держится в трендах уже не один сезон, а его разбеленный вариант сейчас на пике моды.

Тем не менее, это актуальное течение уже доживает последние деньки, считает Эвелина Хромченко. Поэтому любителям приглушенных деликатных тонов сиреневого следует активно облачаться в свои любимые вещи данного колора и носить максимально продуктивно, иначе потом будет уже поздно.

Василиса Володина поддержала тренд на разбеленный лавандовый, представ на прогулке в брюках джоггерах и худи этого цвета, подобрав к ним в пандан вязаную шапочку и стеганую сумочку Chanel. А вот теплый жилет ведущей имеет тон, который институт цвета Pantone назвал наряду с серым в числе самых модных в этом году — желтый и тоже разбеленный.

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