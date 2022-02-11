«Помолчим и пожелаем Камиле удачи»: Слуцкая прокомментировала ситуацию с Валиевой

Олимпийский призер по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась по поводу допинг-скандала с Камиллой Валиевой.

Фигуристка отметила, что специально отказывала в комментариях многим СМИ.

«Давайте помолчим! В последние дни очень многие журналисты звонят мне, спрашивают про Камилу, пытаются выяснить, как обстоят дела на самом деле, строят свои догадки», — заявила Ирина.

«Друзья, стоп! Давайте, пока не будет каких-либо официальных финальных решений, просто помолчим и пожелаем Камиле удачи. К сожалению, от нас и от СМИ не зависит в этой ситуации ничего, поэтому нет смысла разводить паник», — добавила телеведущая.

Слуцкая призналась, что считает Валиеву достойной олимпийского золота. Ирина призвала не мешать спортсменке сосредоточиться и дальше бороться за победы.

«Давайте мысленно поддержим девушку, пожелаем ей удачи от всей души! Собраться, не обращать ни на кого внимания и работать, пройти через эту ситуацию и достойно выступить на максимуме своих возможностей!» — резюмировала Слуцкая.

Напомним, ранее Ирина Слуцкая рассказала о возможной эпидемии коронавруса среди фигуристов сборной России, которые отправились на Олимпиаду в Пекине.

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