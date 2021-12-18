«Тревожные новости»: фигуристка Ирина Слуцкая не смогла молчать после госпитализации Татьяны Тарасовой

В середине декабря стало известно, что заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова была госпитализирована. Председатель жюри шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале, не смогла присутствовать на съемках финала проекта, и ее подопечные, коллеги и друзья всерьез обеспокоены до сих пор.

Не смогла молчать и фигуристка Ирина Слуцкая. Экс-спортсменка всерьез обеспокоена делами выдающегося тренера.

«Тревожные новости… Знаю, что заслуженный тренер России по фигурному катанию, наша гордость, Татьяна Тарасова госпитализирована… Татьяна Анатольевна, желаю вам скорейшего выздоровления и сил!!!

Верю, что все обязательно наладится! Все будет хорошо! Мы все мысленно с вами», — выразила поддержку тренеру серебряная и бронзовая финалистка Олимпийских игра Ирина Слуцкая.

74-летняя Татьяна Тарасова не может ходить, у не обострились старые травмы – об этом она рассказывала на недавнем интервью Лере Кудрявцевой. После новостей о госпитализации тренер вышла на связь и поблагодарила всех за поддержку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!