«Он был добрый, но вспыльчивый»: Жанна Бичевская назвала причины расставания с первым мужем

Как отметила певица, они в какой-то момент стали сильно ссориться.

Певица Жанна Бичевская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом муже Василии Антоненко. Вспомнила она и свой второй неудачный брак.

«Первый муж был хорошим человеком. Добрый, но вспыльчивый. Я всегда считала: что делаю — обсуждению не подлежит. Я была его недостойна. Он работал на звукозаписи «Мелодия». Чем больше мы жили — тем больше ссорились. Мы расстались по-хорошему». Жанна Бичевская

Как рассказала, Жанна Бичевская, потом в ее жизни появился продюсер Валентин Зуев — второй муж. «Тоже очень хороший человек. Он организовывал мои гастроли. Общался с Госконцертом. Мы получали суточные, чтобы не умереть с голоду. Зато благодаря ему я объездила весь мир. Была даже на острове Мадагаскар. Вале я не отдавала всю свою любовь. Я вообще мужчинам не отдавала всю свою любовь, скажу честно», — заявила Жанна Бичевская.

Напомним, что Жанна Бичевская — народная артистка РСФСР. Ей в прошлом году исполнилось 77 лет.

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