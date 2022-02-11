«Гениальный человек, но она не умела удержать свой талант»: Бичевская высказалась о Пугачевой

Певица Жанна Бичевская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с Примадонной отечественной эстрада Аллой Пугачевой.

«Я никогда не знала слово конкурент. Что делала я, никто делать не мог. У меня конкурентов не было. Мы встречались на концертах с Аллой. Виделись до ее участия во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Я ей сказала, чтобы на конкурсе она спела какую-нибудь песню композитора Никиты Богословского. Он был председателем жюри». Жанна Бичевская

Как отметила Бичевская, Пугачева ее послушала. «В итоге стала лауреатом. Но не потому, что она меня послушала. Он действительно очень талантливый человек. Она гениальный человек, но она не умела удержать свой талант. И песни пошли в какой-то момент другие, и петь она стала по-другому. Я смотрела и мне было жаль, что такой талант так тратится на такие стекляшки», — заметила Жанна Бичевская.

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Напомним, что Жанна Бичевская – народная артистка РСФСР. Этого звания она была удостоена в 1988 году. Сейчас ей уже 77 лет.

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