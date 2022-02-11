«Очень серьезный бизнесмен, достойный»: Анна Калашникова рассказала об отце своего ребенка

Экс-возлюбленная певца Прохора Шаляпина, 37-летняя Анна Калашникова воспитывает шестилетнего сына Даниила. Во время романа с артистом девушка утверждала, что это – его ребенок. Но ДНК-тест показал, что у мальчика другой папа.

Имени отца своего ребенка Калашникова не называет. Но в интервью в проекте «Загугли звезду» артистка рассказала подробно, что это был за человек, который исчез из ее жизни, когда она оказалась беременна.

«Человек небедный. Ну, отец у Данечки — очень серьезный бизнесмен, достойный, но он абсолютно неизвестный», — рассказала звезда.

Анна подчеркнула, что женат он в тот момент не был. Потому и стремился отвести ее в ЗАГС:

«Мы планировали нашу свадьбу. Он за мной очень долго ухаживал, являлся моим фанатом, ходил на все мои мероприятия, на какие-то концерты, на премии, ждал меня с цветами, что было очень приятно. Я была настолько в нем уверена, потому что он меня долго добивался и у нас была красивая история», — вспоминает звезда.

Исчез мужчина, будто растворился, она даже не знала, жив ли он вообще. Однако, два года назад его видели заграницей, но подавать на алименты мать-одиночка не собирается. К слову, у отца ее ребенка есть еще дети от предыдущих отношений, и она даже с ними знакома. И очень бы хотела, чтобы ее сынок общался со старшими братьями и сестрами.

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