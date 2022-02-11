«Я уверена»: Апина рассказала, как Пугачева строила отношения с конкурентами по сцене

Бытовало мнение, что на протяжении многих десятилетий Алла Пугачева решала, кто может выступать на сцене, а кто нет. Якобы по желанию Примадонны были «погублены» многие таланты, например Валентины Легкоступовой, Михаила Муромова и других.

Свое мнение на этот счет высказала Алена Апина, которая не понаслышке знает все о шоу-бизнесе 90-х.

«Я думаю, что порой сказанное ею не со зла мнение кто-то подхватывал и нес дальше, как флаг. Но я уверена, что такого не было – «Уничтожить, задушить!». Я даже представить себе этого не могу. Если бы со мной вдруг такое произошло, я бы нашла возможность встретиться с ней лично и спросить, что не так. Многие певицы плачут, что она помешала их карьере. Но мне кажется, в этом есть какое-то лукавство», — сказала в эфире Радио «Комсомольская правда» Апина.

Также Апина добавила, что Пугачева была и остается одной из самых мудрых и прекрасных женщин.

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