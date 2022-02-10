На этот раз не корги: у Елизаветы II появился домашний питомец

У Елизаветы II появился домашний питомец. Королеве преподнесли подарок на Платиновый юбилей — собаку. На этот раз во дворце живет не корги, а кокер-спаниель по кличке Лисси.

Елизавета II большая поклонница корги. За всю ее жизнь у нее было больше 30 собак этой породы. Последний пес королевы по кличке Вулкан умер в 2020 году. Первую корги подарил отец Георг VI на день рождения старшей дочери Лилбет (детское прозвище королевы), когда ей исполнилось 18 лет. Всего у Елизаветы II было около 30 собак. За это время ей удалось подружиться с многими заводчиками в Великобритании.

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