Тарасова тремя словами отреагировала на триумф непобедимой Валиевой и золото фигуристов на Олимпиаде

Татьяна Тарасова одной из первых отреагировала на триумф непобедимой Камилы Валиевой и золото фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Подопечная Этери Тутберидзе выиграла и короткую, и произвольную программы, не оставив не единого шанса своим соперницам. Кроме того, Камила Валиева установила олимпийский рекорд в короткой программе, набрав порядка 90,18 баллов. А в произвольной — целых четыре рекорда и все благодаря сложнейшим четверным прыжкам.

Обычно спокойная и сдержанная Татьяна Тарасова не смогла сдержать эмоций, говоря о фееричном выступлении наших фигуристов. Заслуженный тренер СССР тремя словами отреагировала на золото сборной России в командном турнире.

«Браво! Бис! Лучшие!» — написала Татьяна Тарасова в своем микроблоге, прокомментировав фееричную победу российской сборной в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Ну а теперь нашим фигуристам предстоит показать свое мастерство в личных зачетах. Камила Валиева, будучи фавориткой в женском одиночном катании, претендует на золото Олимпиады. Правда, тут соперничать с ней будут Анна Щербакова и «русская ракета» Александра Трусова.

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