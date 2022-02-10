Нежно держатся за руки: Безруков вывел в свет жену впервые после рождения третьего ребенка

Накануне в Москве состоялся премьерный показ голливудского фильма «Смерть на Ниле». Посмотреть новую масштабную работу режиссера Кеннета Брана пришел и Сергей Безруков с женой. Режиссер Анна Матисон вышла в свет впервые после рождения третьего ребенка.

38-летняя Анна появилась на красной дорожке в узких черных брюках, пальто в тон и блузе в горошек. Супруги позировали перед камерами, нежно держась за руки.

Напомним, в июле прошлого года у супругов родился третий ребенок – сын Василий. Пара уже воспитывает двоих детей: пятилетнюю дочь Марию и двухлетнего сына Степана. К слову, супруги задумываются о том, чтобы еще пополнит семью. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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